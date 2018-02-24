Bayern Münih'ten 10 hafta sonra sürpriz
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'ndaki rakibi Bayern Münih sahasında Hertha Berlin ile karşılaştığı ve hurriyet.com.tr ve Spor Arena'nın canlı yayınladığı mücadelede gol sesi çıkmadı.
Allianz Arena'da oynanan mücadelede iki takımda aradığı golü bualamyınca maç başladığı gibi berabere bitti. Bundesliga'da 10 maçtır üst üste kazanan Bayern Münih 10 haftanın ardından berabere kaldı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 60 yapıp liderliğini sürdürürken, Hertha Berlin de puanını 31'e yükseltti.
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