Bayern Münih'te Tuchel isyanı! İstemiyorlar...
Sezon sonunda yeni bir teknik direktör ile anlaşmaya hazırlanan Bayern Münih’te oyuncular, adı geçen Thomas Tuchel'i istemiyorlar.
Sezon sonunda yeni bir teknik direktör ile anlaşmaya hazırlanan Bayern Münih’te oyuncular, bir kez daha sahneye çıktı.
Alman Bild Gazetesi’nde yer alan habere göre; Bayern’in futbolcuları, gelecek sezon takımın başına geçmesi gündemde olan Thomas Tuchel’i istemiyor.
Bavyera ekibinde daha önce önemli futbolcuların, Carlo Ancelotti ile anlaşamaması sonucu İtalyan hoca ile yollar ayrılmıştı. (Fanatik)
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