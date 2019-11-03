Bayern Münih'te teknik direktör Kovac'ın görevine son verildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBayern Münih'te teknik direktör Kovac'ın görevine son verildi
GeriFutbol Bayern Münih'te teknik direktör Kovac'ın görevine son verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
03.11.2019 - 23:59, Son Güncelleme:

Bayern Münih'te teknik direktör Kovac'ın görevine son verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te teknik direktör Niko Kovac'ın görevine son verildi. Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Niko Kovac ile karşılıklı olarak anlaşıldığı ve görevine son verildiği kaydedildi.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Niko Kovac ile karşılıklı olarak anlaşıldığı ve görevine son verildiği kaydedildi.

Açıklamada, başkan Uli Hoeness, Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ve sportif direktör Hasan Salihamidzic'in, Niko Kovac ile bir araya gelerek kararı açıkladıkları belirtildi.

Karl-Heinz Rummenigge, takımın son haftalarda aldığı sonuçların kendilerine harekete geçilmesi gerektiğini gösterdiğini belirterek, “Niko artık Bayern Münih'in teknik direktörü değil. Hepimiz bu gelişmeden dolayı üzgünüz. Bayern adına Niko Kovac'a, özellikle de geçen sezon kazandırdığı çifte kupa için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Görevine son verilen teknik direktör Niko Kovac ise alınan kararın gelinen noktada kulüp için doğru bir karar olduğunu düşündüğünü vurgulayarak, "Sonuçlar ve en son oynadığımız oyun bu karara varmamı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamada, takımı yardımcı antrenör Hans Flick'in çalıştıracağı kaydedildi.

Bundesliga'nın 10. haftasında Eintracht Frankfurt, konuk ettiği Bayern Münih'i 5-1 gibi farklı bir skorla yenmişti.

Bayern Münih, ligde 18 puanla 4. sırada bulunuyor.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Bayern Münihte teknik direktör Kovacın görevine son verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle