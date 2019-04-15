Bayern Münih'te Neuer iki hafta sahalardan uzak kalacak
Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) lideri Bayern Münih'te kaleci Nueur şoku yaşanıyor.
Bundesliga'nın 29. hafta karşılaşmasında Fortuna Düsseldorf'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Bayern Münih'te, kaleci Neuer 59. dakikada sakatlanarak oyunu terk etmişti.
Yapılan açıklamada 33 yaşındaki kalecinin baldır liflerinin yırtıldığı ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Almanya'da ligin bitimine 5 hafta kala Bayern Münih 67 puanla Borussia Dortmund'un 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Bayern ligin 30. haftasında sahasında Werder Bremen'i konuk edecek.
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