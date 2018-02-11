Bayern Münih'te Ivan Perisic sesleri!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre Bavyera ekibi, Franck Ribery ve Arjen Robben'in kontrat uzatmama ihtimaline karşılık Ivan Perisic'i transfer etmek istiyor.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ikinci turunda karşılaşacağı Bayern Münih, yaz transfer dönemi için Interli Ivan Perisic'i gündemine aldı.
Takımın iki önemli yıldızı Franck Ribery ve Arjen Robben'in sezon sonunda kontratlarının bitecek olması Bavyera ekibini harekete geçirdi.
VAZGEÇİLMEZLER ARASINDA AMA...
İki oyuncunun da sözleşme yenilememe ihtimalini göz önünde bulunduran Bayern yönetiminin bu doğrultuda yeni bir kanat oyuncusu için çalışmalarını hızlandırdığı kaydedilirken bu mevkii için en önemli adayın Inter'in Hırvat sol kanat oyuncusu olduğu öğrenildi.
Inter'le olan sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Perisic, Milano ekibinin vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyor. (Fanatik)
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