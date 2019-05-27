Bayern Münih'te Boateng de yolcu
Yeni sezonda büyük değişime imza atmayı planlayan Bayern Münih'te başkan Uli Hoeness, Jerome Boateng'i de satışa çıkardı.
Arjen Robben ve Franck Ribery'nin kulübe veda etmesinin ardından, 8 sezondur takımda bulunan 30 yaşındaki futbolcunun da önümüzdeki sezon başka bir takımın formasını giymesi bekleniyor.
Sky Sports Almanya'nın haberine göre, kulübüyle 1 sezon daha kontratı bulunan Alman futbolcu, uygun bir teklif gelmesi durumunda gönderilecek. Boateng Bayern Münih'te 7 Bundesliga şampiyonluğu, 4 Almanya Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve bir Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşadı.
SANE GELİYOR
Bayern Münih'e yakınlığı devam eden efsane futbolcu Lothar Mattaues, Manchester City'nin yıldız ismi Leroy Sane'nin yaz ayında Alman devine transfer olacağını söyledi. Matthaues, "Benim gözümde Bayern Münih taraftarlarını ayağa kaldıracak isim Leroy Sane. Onun Münih'e transfer olacağına eminim" diye konuştu.
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