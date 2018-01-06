Bayern Münih'te ayrılık zamanı!

Son dönemde özellikle Chelsea’nin Şilili orta sahayı istediğine dair haberler medyada genişçe yer bulmakta.

Konuyla ilgili teknik direktör Jupp Heynckes ise sessizliğini bozdu. Alman ekibinin Doha’daki kampında konuşan deneyimli teknik adam, “Arturo konusunda Chelsea ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Bu ay hiçbir oyuncu takımdan ayrılmayacak” diyerek noktayı koydu.

Fakat Vidal'in gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz net değil zira Bavyera ekibi yazın o bölgeye Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren Leon Goretzka'yı transfer edecek. (Ajansspor)