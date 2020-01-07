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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 15:34,Son Güncelleme:/

Bayern Münih'te ayrılık!

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Bayern Münih'te ayrılık!

Almanya'nın Bayern Münih Basketbol Takımı'nda başantrenör Dejan Radonjic'in görevine son verildi.

Bayern Münih Kulübü, 2018'den bu yana takımın başında bulunan 49 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı Radonjic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

THY Avrupa Ligi'nde 17 haftada elde ettiği 6 galibiyetle 15. sırada yer alan Bayern Münih, 14'te 14 yaptığı Almanya liginde ise zirvede bulunuyor.

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