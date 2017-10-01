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Bayern Münih'e bir şok daha! PSG'den sonra...

Almanya Ligi'nde Carlo Ancelotti'nin görevden alınmasının ardından Willy Sagnol yönetiminde Hertha Berlin deplasmanına çıkan Bayern Münih, 2-0 önde olduğu maçta skoru koruyamadı ve 2-2'lik beraberlikle haftayı kapattı. Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 3-0 yenilen Bayern Münih'in bu maçı da kazanamaması taraftarlara şok yarattı.

Hürriyet Haber
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Almanya Ligi’nde 7. hafta maçında Hertha Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadelede Bayern Münih 2-0 öne geçti ama karşılaşma 2-2 sona erdi.

Carlo Ancelotti’nin görevnden alınmasının ardından Willy Sagnol yönetiminde maça çıkan Bayern Münih, 10. dakikada Mats Hummels, 49. dakikada Robert Lewandowski’nin golleriyle durumu 2-0 yaptı.

Ev sahibi Hertha Berlin, 51. dakikada Ondrej Duda, 56. dakikada Salomon Kalou’nun golleriyle maçta skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.

Bu beraberliğin ardından Hertha Berlin 9, Bayern Münih ise 14 puana ulaştı. İkinci sırada haftayı kapatan Bayern Münih, 19 puanlı lider Borussia Dortmund’un 5 puan gerisinde kaldı.

Almanya Ligi’nde milli aranın ardından Hertha Berlin, Schalke’yi ağırlayacak. Bayern Münih’in de konuğu Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Freiburg olacak. (Sözcü)

Bayern MünihHertha BerlinBundesliga
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