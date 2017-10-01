Bayern Münih'e bir şok daha! PSG'den sonra...

Almanya Ligi’nde 7. hafta maçında Hertha Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadelede Bayern Münih 2-0 öne geçti ama karşılaşma 2-2 sona erdi.
Carlo Ancelotti’nin görevnden alınmasının ardından Willy Sagnol yönetiminde maça çıkan Bayern Münih, 10. dakikada Mats Hummels, 49. dakikada Robert Lewandowski’nin golleriyle durumu 2-0 yaptı.
Ev sahibi Hertha Berlin, 51. dakikada Ondrej Duda, 56. dakikada Salomon Kalou’nun golleriyle maçta skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.
Bu beraberliğin ardından Hertha Berlin 9, Bayern Münih ise 14 puana ulaştı. İkinci sırada haftayı kapatan Bayern Münih, 19 puanlı lider Borussia Dortmund’un 5 puan gerisinde kaldı.
Almanya Ligi’nde milli aranın ardından Hertha Berlin, Schalke’yi ağırlayacak. Bayern Münih’in de konuğu Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Freiburg olacak. (Sözcü)