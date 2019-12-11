Bayern Münih, Tottenham Hotspur'la oynadığı beş resmi maçın sadece birini kaybetti (3G 1B), ve bu maçlarda 13 gol atarken bu 13 golün yarısından fazlası Ekim ayında iki takım arasında Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan son maçta geldi. Bu maç Tottenham'ın Kasım 1983'te oynanan UEFA Kupası son 16 turundaki karşılaşmadan bu yana Bayern deplasmanına ilk gidişi olacak. Tüm turnuvalarda bu deplasmanda oynadıkları iki maçı da toplamda 5-1'lik skorla kaybettiler. Bayern Münih'in Spurs'e karşı 7-2 kazandığı bir önceki maç, bir İngiliz takımının herhangi bir Avrupa kupasında yedi veya daha fazla gol yiyerek kaybettiği iki maçtan biriydi; diğeri Temmuz 1995'te Intertoto Kupası'nda 1. FC Köln'ün yine Spurs'ü 8-0 yendiği maçtı.

Bayern Münih Tottenham Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bayern Münih Tottenham Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports MAX HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tottenham, bir önceki Şampiyonlar Ligi deplasmanında Kızılyıldız'ı 4-0 yendiği maçtan sonra bir deplasman daha kazanarak turnuvada bir ilke imza atmak istiyor. Bayern golcüsü Robert Lewandowski bu sezonki Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında şimdiden 10 gole ulaştı ve bir önceki Spur maçında da iki gol atmıştı. Grup aşamaları gol rekoru 2015-16 sezonunda Real Madrid formasıyla 11 gol atan Cristiano Ronaldo'ya ait. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıkları bir önceki maçtakinden farklı teknik adamlarla maça çıkacaklar. 2017-18'de Bayern Münih'le Anderlecht eşleşmesinde aynı olay yaşandığından bu yana bu bir ilk.

Harry Kane Şampiyonlar Ligi'ndeki 20. golüne bir önceki maç gününde Olympiakos karşısında ulaştı ve 20 gole en az maçta ulaşan oyuncu oldu. Kane'in Alman takımlarına karşı oynadığı dört maçın tamamında en az bir golü var. Tottenham'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho Bayern Münih deplasmanına çıktığı son iki Şampiyonlar Ligi maçı da kaybetti; 2004-05 sezonunda Chelsea'yle çeyrek finalde ve 2011-12'de Real Madrid'le yarı finalde. 2009-10 sezonunda ise Bayern'i finalde Inter'le mağlup etmişti.

Bayern Münih bir önceki maç gününde Kızılyıldız'ı 6-0 yenerken 16 isabetli şut çekti ve bu sezonki Şampiyonlar Ligi rekorunu kırdı. Bayern bundan önce en son Ekim 2013'teki Viktoria Plzen maçında bu sayının üzerine çıkmıştı. Bayern Münih bu sezon da grubunu lider bitirerek son 10 Şampiyonlar Ligi katılımının sekizincisinde grubunu lider olarak tamamış olacak, ancak Tottenham'ı da yenmeyi başarırlarsa ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde altı maçının tamamını kazanmış olacaklar.