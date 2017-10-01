Bayern Münih taraftarı Tuchel’i istiyor

BUNDESLIGA’nın en güçlü ekiplerinden Bayern Münih’in teknik direktörlüğü için üç isim ön plana çıkıyor. Bild am Sonntag gazetesinin yaptırdığı ankete göre Thomas Tuchel, Hoffenheim’ın çalıştırıcısı Julian Nagelsmann ve Bayern’e bir sezonda üç kupa birden kazandıran Jupp Heycknes ilk üç sırada. Ankete göre taraftarın yüzde 38’i Tuchel’i isterken, Heynckes yüzde 25’te Nagelsmann ise yüzde 11’de kaldı.

Bayern Münih’in başına geçici olarak getirilen Willy Sagnol’un görevini sürdürmesini isteyenlerin oranı da yüzde 9. Tuchel sadece taraftarların desteğini almadı, Bayern Münih’te forma giyen eski ünlü futbolcular da onu teknik direktör olarak Bayern başında görmek istiyor. Didi Hamann, Giovane Elber ve Alexander Zickler, Tuchel’e tam destek verdi.

TAKTİK USTASI, GEÇİMSİZ

Almanya’da teknik direktörler arasında taktik ustası olarak kabul edilen Tuchel’e Bayern Münih yönetimi de sıcak bakıyor. Özellikle oynattığı hücum futboluyla Bayern’in aradığı isimlerin başında geliyor. Ancak Tuchel’in inatçı kişiliği ve dik kafalı olması yönetimi düşündürüyor. Tuchel, Dortmund’la sözleşmesi olmasına rağmen dik kafalılığı nedeniyle gönderilmişti. Geçimsiz biri olarak tanınan Tuchel, Mainz ve Drotmund’da hem yöneticilerle hem de futbolcularla sorunlar yaşamıştı. Öte yandan Bayern Münih yönetiminin bir hafta içinde yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.