Bayern Münih-Stuttgart maçı şifresiz!
Spor Arena canlı yayınlarına devam ediyor… Cumartesi günü Bayern Münih-Stuttgart maçı hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan naklen yayınlanacak.
hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan dev hamle...
Almanya'da son haftalarda büyük çıkış yakalayan Tayfun Korkut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Stuttgart, Bundesliga'da son hafta şampiyon Bayern Münih'e konuk olacak. Cumartesi günkü çekişmeli maçı HD kalitesinde ve şifresiz seyretmek için tek adres var...
BU MAÇ DA KAÇMAZ...
Geçen haftalarda hurriyet.com.tr ve Spor Arena, Bundesliga'daki büyük çekişmelere sahne olan maçları naklen yayınlamıştı...
Bu hafta da Bayern Münih'in Bundesliga'da cumartesi günü saat 16.30'da kendi sahasında Tayfun Korkut yönetimindeki, Mario Gomezli Stuttgart ile oynayacağı karşılaşma ünlü spiker Emre Tilev'in anlatımıyla hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak.
CUMARTESİ İÇİN TEK ADRES
Bundesliga’nın son haftasındaki önemli maç saat 16.30'dan itibaren ünlü spiker Emre Tilev'in anlatımıyla sadece ve sadece hurriyet.com.tr ve Spor Arena'da olacak...
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