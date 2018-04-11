Bayern Münih - Sevilla maçına iddaa tahminleri!
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını Bayern Münih 2-1 kazanmıştı. Nesine.com editörlerinden Rıdvan Aksu, Çağdaş Sevinç ve Barış Düşmez, dev maça iddaa tahmininde bulundu.
- Rıdvan Aksu'nun tahmini
Bayern, deplasmanda geriden gelerek 2-1 kazandı. Sakatlanan Vidal'in yerine oyuna giren James Rodriguez hücumu hareketlendirdi.
Banega'nın döndüğü Sevilla, deplasmanlarda tehlikeli bir takım. Fakat tur için avantajı almış Bayern'e karşı deplasmanda istedikleri boşlukları bulmaları zor.
Almanların baştan sona oyunu kontrol edeceğini ve net bir galibiyet alacağını düşünüyorum.
Bu sezon grup turunda iç sahada iki kez yaptıkları gibi 3-0'lık skorla kazanabilirler.
- Çağdaş Sevinç'in tahmini
Bayern Münih deplasmanda 2-1 kazanarak avantajı eline aldı.
İç sahada oynadıkları son 2 resmi maçı da 6-0'lık skorla kazanmaları dikkat çekici.
Sevilla düşüş içinde. Ligde üst üste puanlar kaybederken arada evlerinde de Bayern'e kaybettiler.
Burada risk almak zorundalar. Yüksek tempolu, bol gollü bir maç bekliyorum.
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