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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.08.2019 - 20:32, Son Güncelleme:

Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i farklı yendi

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Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i farklı yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i 6-1 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 3. haftasında Allianz Arena’da Mainz 05’i konuk etti.  Mainz 05’in 6. dakikada Jean-Paul Boetius’un golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Bayern Münih, 36. dakikada Benjamin Pavard, 45. dakikada David Alaba, 54. dakikada Ivan Perisic, 64. dakikada Kingsley Coman, 78. dakikada Robert Lewandowski ve 80. dakikada Alphonso Davies'in golleriyle müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.
Bu sezon ikinci galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 7'ye yükseltirken, Mainz 05'in puanı bulunmuyor.

Schalke 04 üç golle kazandı

Schalke 04, sahasında Hertha Berlin’i 3-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.  Hertha Berlin’de forma giyen Alman milli futbolcu Niklas Stark’ın 38. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 48. dakikada Hertha Berlinli futbolcu Karim Rakik’in topu kendi kalesine göndermesiyle skoru 2-0 yaptı.

Schalke 04, 85. dakikada Jonjoe Kenny ile bir gol daha bulduğu karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.  Schalke 04’de forma giyen ve sakatlığı geçen milli futbolcu Ozan Kabak bu maçta yedek kulübesinde görev beklerken, diğer Türk asıllı futbolculardan Suat Serdar 64. dakikada, Ahmed Kutucu da 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Günün diğer maçlarında Bayer Leverkusen sahasında Hoffenheim ile 0-0 berabere kalırken, Köln deplasmanda Freiburg’u 2-1 yendi.  Wolfsburg-Paderborn karşılaşması ise 1-1 berabere sonuçlandı.

 

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