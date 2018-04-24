Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi karşılaşması ile erken final niteliğinde bir karşılaşma sahne alacak. Spor severler merakla bu heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ederken, karşılaşmanın ne zaman oynanacağı da bir diğer merak konusu. Peki Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
İki takım arasında oynanan son 7 Şampiyonlar Ligi karşılaşması heyecanlı maçlara sahne oldu. İki takım arasında oynanan son mücadele 4-2 Real Madrid'in üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. 7 karşılaşmada 6 kez Real Madrid galip gelirken 2007 yılında oynanan karşılaşma 2-1 Bayern Münih'in galibiyeti ile sona ermişti.
Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı 21:45'te oynanacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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