Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda saat kaçta şifreli mi?
Bayern Münih Real Madrid maçı bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oldukça heyecanlı bir mücadeleyi ekranlara yansıtacak. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında bu akşam Bayern Münih, Allianz Arena'da İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bayern Münih ilk maçın avantajıyla Real Madrid'i kendi sahasında devirmek istiyor. Peki, Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda saat kaçta şifreli mi?
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ve Real Madrid, Allianz Arena'da kozlarını paylaşacak. Avrupa'nın iki dev takımı Bayern Münih ve Real Madrid bu akşam final kapısını aralamak adına mücadele edecek. İki takım arasında oynanan son mücadele 4-2 Real Madrid'in üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyordu. Mücadelenin canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda saat kaçta şifreli mi?
Bayern Münih'in 11'i: Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha; Javi Martínez; Robben, Müller, James, Ribéry; Lewandowski
Real Madrid'in 11'i: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo
İki takım arasında oynanan son 7 Şampiyonlar Ligi karşılaşması heyecanlı maçlara sahne oldu. İki takım arasında oynanan son mücadele 4-2 Real Madrid'in üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. 7 karşılaşmada 6 kez Real Madrid galip gelirken 2007 yılında oynanan karşılaşma 2-1 Bayern Münih'in galibiyeti ile sona ermişti.
Eşleşmenin ilk maçı Almanya'da oynanacak. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak mücadelede Tivibuspor 2'den canlı yayınlanacak. Bundesliga'da şampiyonluğunu haftalar öncesinden garantileyen Bayern Münih, Real Madrid'i konuk edecek. Alman ekibinde sakatlığı süren Arturo Vidal maçta forma giyemeyecek. Tedavisi süren David Alaba'nın durumu belirsiz. Son iki yılın şampiyonu Real Madrid'deyse eksik oyuncu yok. Bayern Münih ve Real Madrid, geçen sezon çeyrek finalde karşılaşmış, turu İspanyol devi geçmişti.
Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam 21:45'te oynanacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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