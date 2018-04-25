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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
25.04.2018 - 20:09, Son Güncelleme:

Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda saat kaçta şifreli mi?

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Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda saat kaçta şifreli mi?

Bayern Münih Real Madrid maçı bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oldukça heyecanlı bir mücadeleyi ekranlara yansıtacak. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında bu akşam Bayern Münih, Allianz Arena'da İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bayern Münih ilk maçın avantajıyla Real Madrid'i kendi sahasında devirmek istiyor. Peki, Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda saat kaçta şifreli mi?

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ve Real Madrid, Allianz Arena'da kozlarını paylaşacak. Avrupa'nın iki dev takımı Bayern Münih ve Real Madrid bu akşam final kapısını aralamak adına mücadele edecek. İki takım arasında oynanan son mücadele 4-2 Real Madrid'in üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyordu. Mücadelenin canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda saat kaçta şifreli mi?

Bayern Münih'in 11'i: Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha; Javi Martínez; Robben, Müller, James, Ribéry; Lewandowski

Real Madrid'in 11'i: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo

İki takım arasında oynanan son 7 Şampiyonlar Ligi karşılaşması heyecanlı maçlara sahne oldu. İki takım arasında oynanan son mücadele 4-2 Real Madrid'in üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. 7 karşılaşmada 6 kez Real Madrid galip gelirken 2007 yılında oynanan karşılaşma 2-1 Bayern Münih'in galibiyeti ile sona ermişti.

Eşleşmenin ilk maçı Almanya'da oynanacak. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak mücadelede Tivibuspor 2'den canlı yayınlanacak. Bundesliga'da şampiyonluğunu haftalar öncesinden garantileyen Bayern Münih, Real Madrid'i konuk edecek. Alman ekibinde sakatlığı süren Arturo Vidal maçta forma giyemeyecek. Tedavisi süren David Alaba'nın durumu belirsiz. Son iki yılın şampiyonu Real Madrid'deyse eksik oyuncu yok. Bayern Münih ve Real Madrid, geçen sezon çeyrek finalde karşılaşmış, turu İspanyol devi geçmişti. 

Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam 21:45'te oynanacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

 

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