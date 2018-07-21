Bayern Münih PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İstatistik bilgileri
Bayern Münih PSG maçı ile Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda sezon devam ediyor. Sezon öncesi hazırlık maiyeti taşıyan karşılaşmalar, izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Daha önce 8 kez karşılaşan rakipler arasında Bayern Münih sadece 3 galibiyet alırken, geriye kalan 5 maçın kazananı PSG oldu. Peki, Bayern Münih PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Bayern Münih PSG maçı ile Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda futbol keyfi devam ediyor. Avrupa'nın en güçlü kulüplerinin mücadele edeceği Uluslararası Şampiyonlar Kupası futbol şölenine tanık edecek. Peki, Bayern Münih PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
BAYERN MÜNİH PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında Bayern Münih, PSG karşısına çıkacak. 21 Temmuz Cumartesi günü saat 17.05'te oynanacak olan karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR KUPASI DEVAM EDİYOR
Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ilk maçında Borussia Dortmund, Manchester City'yi 1-0 mağlup etti.
Bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İngiltere'den Manchester City karşılaştı.
Chicago kentindeki Soldier Field'de oynanan karşılaşmayı Borussia Dortmund, 28. dakikada penaltıdan Mario Götze'nin golüyle 1-0 kazandı
.
Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD, Avrupa ve Singapur olmak üzere 3 ayağı bulunuyor. Turnuvanın Avrupa ayağındaki karşılaşmalar ise Avusturya, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'de yapılacak.
Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den ise Benfica kulüpleri katılıyor.
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