Bayern Münih Olympiakos Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bugünkü maçların ardından tamamlanacak. Bu kapsamda B Grubu'nun kritik maçında grup lideri Bayern Münih, sahasında grup sonunucusu Olympiakos'u ağırlayacak. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Bayern Münih Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Bundesliga'nın güçlü ekibi Bayern Münih, bu akşam sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Şampiyonlar Ligi gruplarında 3 maçtan da galip ayrılan Bayern Münih, bu maçı da kazanarak liderlik koltuğunu sağlama almak istiyor. İşte, Bayern Münih Olympiakos Şampiyonlar Ligi maçı hakkında ayrıntılar...
Bayern Münih ile Olympiakos arasındaki Şampiyonlar Ligi grup maçı bu akşam oynanacak. TSİ 20.55'te başlayacak müsabaka, beIN SPORTS 2 kanalında yayınlanacak.
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