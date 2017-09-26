Bayern Münih, Neymar’lı Paris’le

FRANSIZ ekibi Paris St. Germain ile Bayern Münih arasında oynanacak maçın başlama saati 20.45. Bayern Münih’te Neuer sakat olduğu için kadroda yer almayacak. Ünlü kalecinin dört ay boyunca yeşil sahalardan uzak kalacağını hesaplayan Bayern Münih, 36 yaşındaki kalecisi Tom Starke’yi, Şampiyonlar Ligi için UEFA’ya bildirdi.
İKİSİ DE İYİLEŞTİ
Dev maç öncesi Bayern Münih, Alaba ve Thiago’nun iyileşmesine sevindi. İki futbolcu da son antrenmana katıldı. Thiago’nun bu maçta oynaması bekleniyor. Ancak Alaba’nın forma giymesi zor gözüküyor. Aralarında Neymar’ın da bulunduğu yıldızlar topluluğu Paris St. Germain maçı favorisi olarak gösteriliyor.