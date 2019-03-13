Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Tek maç sürprizi!
Şampiyonlar Ligi'nin bir diğer kritik maçı Bayern Münih ile Liverpool arasında oynanacak. Ocak ayından bu yana çıktığı 10 maçta sadece birer mağlubiyet ve beraberlik alan Bayern Münih, çıktığı son 10 maçta 5 beraberlik alan Liverpool ile karşılaşacak. Peki, İddaa'nın tek maç olarak vereceği Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Deplasmanda 0-0'lık bir beraberlikle eli boş dönen Bayern Münih, bu kez kendi evinde riskli bir mücadeleye çıkacak. Fırmino, Salah, Lewandowski, James Rodriguez gibi yıldız oyuncuların sahnede olacağı mücadele, futbolseverler tarafından canlı izlenebilecek. Peki, Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
BAYERN MÜNİH LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu rövanş maçında Bayern Münih, Allianz Arena'da Liverpool'u konuk edecek. 13 Mart Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 ve Bein Sports Max HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.
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