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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
13.03.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Tek maç sürprizi!

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Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Tek maç sürprizi!

Şampiyonlar Ligi'nin bir diğer kritik maçı Bayern Münih ile Liverpool arasında oynanacak. Ocak ayından bu yana çıktığı 10 maçta sadece birer mağlubiyet ve beraberlik alan Bayern Münih, çıktığı son 10 maçta 5 beraberlik alan Liverpool ile karşılaşacak. Peki, İddaa'nın tek maç olarak vereceği Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Deplasmanda 0-0'lık bir beraberlikle eli boş dönen Bayern Münih, bu kez kendi evinde riskli bir mücadeleye çıkacak. Fırmino, Salah, Lewandowski, James Rodriguez gibi yıldız oyuncuların sahnede olacağı mücadele, futbolseverler tarafından canlı izlenebilecek. Peki, Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BAYERN MÜNİH LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu rövanş maçında Bayern Münih, Allianz Arena'da Liverpool'u konuk edecek. 13 Mart Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 ve Bein Sports Max HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.

Bayern Münih, Bundesliga’da oynadığı son lig maçında Wolfsburg’u 6-0 yenmişti… (VİDEO)

 

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Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Tek maç sürprizi

 

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