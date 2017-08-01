Bayern Münih Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda? Maç şifresiz mi?

Bayern Münih Liverpool maçı ile futbol tutkunları büyük bir şölen yaşayacak. Alman ve İngiliz futbolunun en köklü iki kulübünün karşı karşıya geleceği Bayern Münih Liverpool maçı, Audi Cup kapsamında Allianz Arena'da oynanacak. Peki, Bayern Münih Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, milyonlarca futbolseverin merakla araştırdığı mücadele hakkında detaylı bilgiler

Audi Cup kapsamında Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak olan Bayern Münih Liverpool maçı, 01 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Tivibu Spor kanalından canlı izlenebilecek.

EMRE MOR'A LİVERPOOL KANCASI



Transfer döneminde adı sıkça anılan Milli yıldızımız Emre Mor'a bu sefer İngiliz devi Liverpool talip oldu.



Borussia Dortmund'un Liverpool'un bu isteğine '18 milyon Sterlin öderseniz olur' cevabını verdi.



Liverpool menajeri Jurgen Klopp, genç futbolcuyu Liverpool'a getirmekte kararlı. Klopp'un Emre Mor için düşündüğü ilk teklifi ise kiralık olarak kadroya katmak.

Alman basınında yer alan haberlere göre Borussia Dortmund, 2016'da Nordsjaelland'dan 8.3 milyon Sterlin'e transfer olan Emre Mor'u ancak aldığının 2 katı bir teklif gelirse satmayı düşünebilir.



Liverpool bu transfer için, İspanya'dan Celta Vigo, Almanya'dan Wolfsburg ve Türkiye'den Fenerbahçe ile sert bir yarış içinde olacak.