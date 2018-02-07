Bayern Münih korku salıyor
Almanya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Bayern Münih, Paderborn'u 6-0 ile geçerken, Bayer Leverkusen rakibi Werder Bremen'i 4-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Almanya Kupası'nda dün akşam iki karşılaşma oynandı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Paderborn'u 6-0 ile geçerek adını yarı finale yazdırdı.
Bir diğer maçta Bayer Leverkusen, sahasında Werder Bremen'i konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 4-2 üstünlükle ayrılırken kupada yoluna devam etti.
İşte o maçların özet görüntüleri...
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