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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.09.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Bayern Münih Kızılyıldız maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Bayern Münih Kızılyıldız maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bayern Münih Kızılyıldız Şampiyonlar Ligi maçı ile iki takım 2007'den sonra tekrar karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri internette merak edilen konular arasında geliyor. Peki Bayern Münih Kızılyıldız maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bayern Münih ve Kızılyıldız, Ekim 2007'den bu yana ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak. Bayern Münih, evinde oynadığı son 28 Şampiyonlar Ligi maçının tamamında gol atmayı başardı. Bayern Kasım 2009'dan bu yana iç sahada rakiplerini boş geçmiyor. İç sahadaki son Şampiyonlar Ligi maçında Liverpool'a yenilen Bayern, bundan önce Ekim 2002'den bu yana evinde yenilmiyordu. Şampiyonlar Ligi'nde en az 10 iç saha maçı oynayan takımlar arasında Bayern Münih'ten (%70) daha yüksek galibiyet yüzdesine sahip iki takım var: Real Madrid ve Barcelona. Toplamda ikinci kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan Kızılyıldız, geçen sezon Napoli, PSG ve şampiyon Liverpool'un olduğu grubu son sırada tamamlamıştı.

Kızılyıldız geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında en fazla gol yiyen takımdı. Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı üç maçı da toplam 13 gol yiyerek kaybetti. Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk dört deplasman maçında en fazla gol yiyen takımlar ise, kalelerinde 14'er gol gören Olympiakos ve Shakhtar Donetsk.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih formasıyla 52 maçta 36 gol atan Robert Lewandowski, bu alanda sadece Thomas Müller'in gerisinde yer alıyor. Bayern oyuncusu Alphonso Davies bu maçta gol atarsa, kulüp tarihinde Samuel Kuffour ve Roque Santa Cruz'un ardından Şampiyonlar Ligi'nde gol atan üçüncü genç oyuncu olacak. Davies gol atarsa aynı zamanda bu turnuvada Atiba Hutchinson'dan sonra gol atmayı başaran ilk Kanadalı oyuncu olacak.

Bayern Münih Kızılyıldız maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bayern Münih Kızılyıldız maçı 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Connet'ten canlı olarak yayınlanacak.

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