Bayern Münih Jupp Heynckes ile anlaştı

Almanya devi Bayern Münih, Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük görevine eski çalıştırıcısı Jupp Heynckes'i getirdi.

2013 yılında Bundesliga'da, Almanya Kupası'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan takımın başında bulunan 72 yaşındaki çalıştırıcı, zirvede bırakarak emekli olmuştu. Yaklaşık 4 yıl önce emekliye ayrıldığını duyuran Jupp Heynckes, bu kararından dönerek Alman ekibinin yeni hocası oldu. Daha önce 1987-1991, 2008-2009 ve 2011-2013 yılları arasında Münih ekibini çalıştıran 72 yaşındaki Hyenckes, bu süreçte 3 Bundesliga, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Almanya Kupası ve 3 Almanya Süper Kupası kazandı.

Bayern Münih'in Alman çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar anlaşması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın tecrübeli oyuncular ila arasının çok iyi olduğu biliniyor. Carlo Ancelotti'nin takımın önemli isimleriyle anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle görevine son verildiği ifade ediliyordu.

Alman temsilcisinin adı Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann ve Jürgen Klopp gibi isimlerle anılıyordu.