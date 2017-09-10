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Bayern Münih, Hoffenheim’da ilk yenilgiyi aldı

Bundesliga’da bu hafta son şampiyon Bayern Münih’i konuk eden Hoffenheim, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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RHEIN-Neckar Arena’da oynanan ve 30 bin 150 taraftarın izlediği maçta, Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinden Hoffenheim, Bayern Münih’i ağırladı. Ev sahibi ekip, Mark Uth’un 27. ve 51. dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Türk asıllı Alman milli oyuncu Kerem Demirbay, Hoffenheim’da 90 dakika oyunda kaldı.
Bu sonuçla puanını 7’ye çıkaran Hoffenheim, aynı puana sahip lider Borussia Dortmund’un ardından averajla 2. sıraya yükseldi. Bu sezon ilk yenilgisini alarak 6 puanda kalan Bayern Münih ise ligde 5. sıraya geriledi.

 

HoffenheimBayern MünihBundesliga
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