Bayern Münih Hertha Berlin maçı canlı yayın ile Spor Arena'da!
Bayern Münih Hertha Berlin maçı bugün heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih Bundesliga'da evinde sahaya çıkıyor. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini beklerken müjdeli haber geldi. Bayern Münih Hertha Berlin maçı hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan canlı olarak şifresiz yayınlanacak. İşte detaylar
Bayern Münih, Bundesliga'da oynadığı 23 karşılaşmada 19 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 59 puanla lider konumda bulunuyor. Bayern Münih ligde en yakını rakibi Borussia Dortmund'a 19 puan atarak liderliği domine etmiş durumda.
Bayern Münih sahasında oynadığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve evinde hiç mağlup olmadı. Rakiplerini konuk ettiği karşılaşmalarda Münih 34 gol atarken kalesinde sadece 9 gol gördü.
Hertha Berlin deplasmanda çıktığı 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak dış sahada 14 puan topladı.
BU MAÇ DA KAÇMAZ...
Geçen hafta hurriyet.com.tr ve Spor Arena, Bayern Münih'in, Wolfsburg'u deplasmanda 2-1 yendiği maçı naklen yayınlamıştı...
Bu hafta da Alman ekibinin Bundesliga'da bugün saat 17.30'da kendi sahasında Hertha Berlin ile oynayacağı karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak.
CUMARTESİ İÇİN TEK ADRES
Bundesliga’nın 24. haftasındaki önemli maç saat 17.30'dan itibaren sadece ve sadece hurriyet.com.tr ve Spor Arena'da olacak...
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