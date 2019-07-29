Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Audi Cup maçları kapsamında Almanya'nın son şampiyonu Bayern Münih ile karşılaşacak. Avrupa takımlarının sezon öncesi önemli test yeri olan Audi Kupası, 2009 yılında başladı. Gözler şimdi Bayern Münih ile Fenerbahçe arasında yapılacak maçta. Peki, Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Audi Cup'ta mücadele edecek Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Bayern Münih Fenerbahçe maçına ait tüm detaylar...
Fenerbahçe, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da gerçekleştirilecek Audi Kupası'ndaki ilk maçını 30 Temmuz'da (yarın) Bayern Münih ile TSİ 21.30'da yapacak. Futbolseverler maçı D-Smart'tan canlı takip edebilecek.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesindeki bilgiye göre yarın Almanya'da başlayacak turnuvada mücadele edecek sarı-lacivertli takımın kadrosunda sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz ile henüz hazır olmayan Okan Turp yer almadı. İzinleri biten Diego Reyes, Mauricio Isla ve Nabil Dirar ise kadroya dahil edildi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroya dahil ettiği oyuncular şunlar:
Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muric, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.
AUDİ CUP MAÇLARI D SMART’TA
Fenerbahçe’nin Bayern München, Real Madrid, Tottenham gibi dünya devleriyle mücadele edeceği AUDI CUP maçları canlı yayınla sadece D-Smart Ekranlarında!
Türkiye’nin yenilikçi dijital yayın platformu D-Smart, transferin gözde takımı Fenerbahçe’nin dünya devleriyle mücadele edeceği Audi Cup maçlarını futbol severler ile buluşturuyor.
30-31 Temmuz’da oynanacak maçlar D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan canlı olarak yayınlanacak.
Maç programı şu şekilde;
30 Temmuz Salı 19.00 Tottenham-Real Madrid
30 Temmuz Salı 21.30 Bayern München-Fenerbahçe
31 Temmuz Çarşamba 19.00 Üçüncülük Maçı
31 Temmuz Çarşamba 21.30 Final Maçı
Maçların izlenebilmesi için D-Smart Aile Spor Paketi veya Mega Paket abonesi olunması yeterli. Diğer D-Smart ana abonelik paketleri olan futbol severler ise Sporsever Ek Paketi alarak hiçbir golü kaçırmayacak.
D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni aramak, www.dsmart.com.tr üzerinden form doldurmak ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğramak yeterli.
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