Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi 21. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'in konuğu olacak. Bu heyecan dolu mücadeleye kısa bir süre kala, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında bugün Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 88-84 kazanmıştı. İşte, Bayern Münih Fenerbahçe basketbol maçına dair detaylar...
Fenerbahçe ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma, Münih kentindeki Audi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 3 kanalında canlı yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 18 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakaların 10'unu kazanan, 10'unu da yitiren Bayern Münih ise 7. basamakta yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih ile yaptığı 5 maçtan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı da 88-84 kazanmıştı.
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