Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı yayın nereden izlenecek?
Temsilcimiz Fenerbahçe, bugün AUDİ Cup mücadelesi kapsamında Bayern Münih ile karşılaşacak. Avrupa futbolunu yakından takip eden binlerce futbolseverin yakından takip edeceği karşılaşma canlı yayın ile izlenebilecek. Peki, Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Bayern Münih Fenerbahçe maçı öncesi merak edilen bazı detaylar
Birbirinden yetenekli futbolcuların sahada mücadele edeceği Bayern Münih Fenerbahçe maçı, bu akşam futbolseverlerle buluşacak. Sezon öncesi hazırlık mahiyeti niteliğini de taşıyacak olan Bayern Münih Fenerbahçe maçı, her iki teknik direktörün taktik değerlendirmesi açısından da önem arz edecek. Peki, Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler...
BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
AUDİ Cup kapsamında oynanacak olan Bayern Münih Fenerbahçe maçı, 30 Temmuz Salı günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma Misli.com ve D-Smart Smart Spor üzerinden canlı izlenebilecek.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bayern Münih’in ev sahipliğinde düzenlenecek AUDI Cup’a katılacak Fenerbahçe’ye, efsane futbolcularından destek geldi.
Sarı lacivertli takımın tarihinde önemli bir yere sahip olan Alex de Souza, Pierre van Hooijdonk ve Tuncay Şanlı, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyete turnuvada destek olmak adına Münih’e geldi. Alex de Souza; Tuncay Şanlı ve Hooijdonk ile birlikte olduğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.
Ayrıca üçlü, sarı lacivertlilerin turnuva öncesi yaptığı son antrenmana da katılarak oyuncular ve teknik heyetle bir araya geldi.
Dev maçlara Bayern Münih'in yeni stadı Allianz Arena ev sahipliği yapacak...
FENERBAHÇE'NİN KADROSUNDA KİMLER VAR?
Fenerbahçe'nin Audi Kupası kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesindeki bilgiye göre bugün Almanya'da başlayacak turnuvada mücadele edecek sarı-lacivertli takımın kadrosunda sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz ile henüz hazır olmayan Okan Turp yer almadı. İzinleri biten Diego Reyes, Mauricio Isla ve Nabil Dirar ise kadroya dahil edildi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroya dahil ettiği oyuncular şunlar:
Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muric, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.
Fenerbahçe, Allianz Arena'daki turnuvanın ilk maçında bugün TSİ 21.30'da Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE, AVRUPA'NIN "DEVLERİ"NE KARŞI
Avrupa takımlarının sezon öncesi önemli test yeri olan Audi Kupası, 2009 yılında başladı. 2009'dan itibaren 5 kez gerçekleştirilen turnuvayı Bayern Münih 3, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.
Bu yılın katılımcıları da tarihleri ve ülkelerindeki başarılarıyla bilinen takımlardan oluşuyor.
Organizasyonda önceki sezonlarda Manchester United, Boca Juniors, Milan, Internacional, Manchester City, Liverpool, Napoli ve Sao Paulo takımları da boy göstermişti.
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