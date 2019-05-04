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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.05.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Bayern Münih farklı kazandı

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Bayern Münih farklı kazandı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, sahasında düşme hattında bulunan Hannover 96'yı 3-1 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 32. haftasında sahasında Hannover 96 ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 27. dakikada Robert Lewandowski ve 40. dakikada Leon Goretzka'nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
Hannover 96 ikinci yarıda Jonathas'ın 51. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-1 yaptığı müsabakada Bayern Münih, 84. dakikada Frank Ribery ile bulduğu golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Jonathas'ın 55. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesinden dolayı konuk ekip kalan bölümde 10 kişi mücadele etti.
Bayern Münih puanını 74'e çıkarırken, Hannover 96 ise 18 puanla 18. ve son sırada kaldı.

Günün diğer karşılaşmalarında Hertha Berlin, sahasında milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart'ı 3-1, Wolfsburg ise Nürnberg'i 2-0 mağlup etti.

Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim maçı ise 2-2 berabere sonuçlandı.

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