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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.10.2019 - 19:17, Son Güncelleme:

Bayern Münih evinde şoku yaşadı!

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Bayern Münih evinde şoku yaşadı!

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Hoffenheim’e 2-1 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 gün önce Tottenham’I deplasmanda 7-2 mağlup eden Bayern Münih, Bundesliga’nın 7. haftasında Allianz Arena’da Hoffenheim’i konuk etti.

Bayern Mühih-Hoffenheim arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Hoffenheim'ın 54. dakikada Sargis Adamyan’ın golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih bu gole 73. dakikada Robert Lewandowski ile cevap vererek skoru 1-1’e getirdi.

Konuk ekip 79. dakikada Adamyan ile bir gol daha buldu ve durumu 2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hoffenheim maçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu sezon ilk yenilgisini alan Bayern Münih 14 puanda kaldı. Hoffenheim ise puanını 8’e çıkardı.

Borussia Dortmund deplasmandan 1 puanla döndü

Borussia Dortmund deplasmanda Freiburg ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-siyahlıların gollerini 20. dakikada Axel Witsel ve 67. dakikada Achraf Hakimi atarken, Freiburg’un gollerini 55. dakikada Gian-Luca Waldschmidt ve 90. dakikada topu kendi kalesine atan Manuel Akanji kaydetti.
Bu sezon üçüncü beraberliği alan Borussia Dortmund'un 12, sezona iyi başlayan Freiburg’un 14 puanı bulunuyor.

Günün diğer karşılaşmalarında Bayern Leverkusen sahasında Leipzig ile 1-1 berabere kalırken, Mainz 05 deplasmanda ligin yeni takımı Paderborn’u 2-1 mağlup etti.

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