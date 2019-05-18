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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.05.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Bayern Münih E.Frankfurt ve Mönchengladbach B.Dortmund maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Bayern Münih E.Frankfurt ve Mönchengladbach B.Dortmund maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bayern Münih E. Frankfurt ve Mönchengladbach B.Dortmund maçı ile Bundes Liga'da heyecanın dozu artıyor. Şampiyonluk yarışını 2 puan önde sürdüren Bayern Münih, bu maçı alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Eintracht Frankfurt ise bu maçtan galip ayrılması durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkına ortak olacak. Münih'in puan kaybetmesi durumunda ise Dortmund avantajı elde edecek. Peki, heyecan katsayısının artacağı Bayern Münih Eintracht Frankfurt ve Mönchengladbach B.Dortmund maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

Alman futbol liginin iki büyük takımı B. Dortmund ve Bayern Münih'in oynayacağı, Bayern Münih Eintracht Frankfurt ve Mönchengladbach B.Dortmund maçı için geri sayım başladı. Bundes Liga'daki tüm dengeleri değiştirebilecek öneme sahip olan karşılaşmalar, tüm dünyada futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. İşte, hem Bayern Münih Eintracht Frankfurt hem de Mönchengladbach B.Dortmund maçının ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebileceğine dair bazı detaylar

BAYERN MÜNİH EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bundes Liga'nın 34. ve son hafta mücadelesinde Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. 18 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da oynanacak mücadele S Sport 2 kanalından canlı izlenebilecek.

MÖNCHENGLADBACH B.DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Mönchengladbach B.Dortmund maçı da 16.30'da başlayacak.Bu karşılaşma ise S Sport Plus kanalından canlı izlenebilecek.

İKİ TAKIM YARIŞIYOR

Sezonun son haftasına girildiğinde şampiyonluk için teorik olarak iki takımın şansı bulunuyor. Biri lider Bayern Münih, diğeri Dortmund. Liderin 75, Dortmund'un 73 puanı bulunuyor. Bayern Münih sahasında Frankfurt ile oynayacak. Bu maçta bir puan çıkardığı taktirde şampiyon olacak. Yenilmesi durumunda ise Dortmund'un puan kaybetmesini bekleyecek. Dortmund'da ise hesaplar biraz daha farklı. Şampiyon olabilmesi için sarı siyahların mutlaka kazanması şart. Ancak M'gladbach karşısında alınacak galibiyet de yetmeyecek. Bayen Münih'in yenilmesini umut edecek.

RAKİPLERİN HEDEFİ ŞAMPİYONLAR LİGİ
Lider sahasında Frankfurt ile oynayacak. Frankfurt başarılı bir sezon geçirdi. Avrupa Ligi finalini penaltı atışlarıyla kaybetti. Hessen takımının hedefi bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Geçen hafta Mainz'e yenilerek önemli avantajı yitirdi. Devler ligine katılması için mutlaka galip gelmesi gerekecek. Şampiyonluğu kovalayan Dortmund'un rakibi M'gladbach'ın da hedefi devler ligi. Ligde dördüncü sırada yer alan Gladbach'ın galip gelmesi Şampiyonlar Ligi'ne katılması için yeterli olacak. Cumartesi günü oynanacak son maçlarda Dortmund ve Bayern Münih'ten bir hüsran yaşayacak mı belli değil. Bundesliga tarihinde bazı sezonlarda şampiyonlar son haftada belli oldu. Hatta büyük hüsranlar da yaşandı.

ÇOK HÜSRAN YAŞANDI
Bundesliga'da tarihinde unutulmayan hüsranlar var. 1978 yılında Köln veya M'gladbach'dan biri şampiyon olacaktı. Aynı puanda iki takımdan Köln'ün rakibine göre 10 gol fazlası vardı. Gladbach son haftada Stuttgat'ı 12-0 yendi. Ancak yine şampiyon olamadı. Büyük hüsran yaşadı. Çünkü Köln Hamburg'da St Paul'yi 5-0 yenerek gol averajının kapanmasına izin vermedi. 1992 yılında bu kez Frankfurt, Stuttgart ve Dortmund son haftada şampiyonluk için yarıştı. Üçünün de eşit puanı vardı. Frankfurt gol averajıyla öndeydi. Son haftada Rostock'ta 2-1 kaybetti. Drotmund 1-0 Duisburg'u yendi. Stuttgart ise Leverkusen ile 1-1 beraber iken, maçın son dört dakikası oynandığında altın değerinde golü buldu. Maçı kazanıp şampiyon oldu.

SADECE BİRKAÇ KİLOMETRE
2000 yılında ise Leverkusen büyük dram yaşadı. Son haftada Leverkusen iki puan farkla liderdi. Şampiyonluğu garanti gibiydi. Unterhaching ile oynandı. Maçı 2-0 kaybetti. Şampiyonluğu da birkaç kilometre uzaklıkta Bremen'i 3-1 yenen Bayern Münih'e kaptırdı. Bir yıl sonra bu kez Schalke hüsranı yaşadı. Son haftada Bayern Münih'in üç puan gerisindeydi. Mavi beyazlılar kendi sahasında Unterhaching'i 5-3 yendi. Onlar galip geldiklerinde Bayern Münih Hamburg karşısında 1-0 yeniliyordu. Mavi beyazlılar şampiyonluk şarkıları söylemeye başladığı anda Bayern Münih son dakika golüyle beraberliği kurtarıp şampiyon oldu.

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