Almanya Bundesliga’da 11’inci hafta, büyük bir heyecana sahne olacak. Ligin ilk 2 sırasında yer alan Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Signal Iduna Park’ta kozlarını paylaşacak.
Sezona kötü başlayan ve Carlo Ancelotti ile yollarını ayırarak teknik direktörlük koltuğuna Jupp Heynckes’i getiren Bavyera ekibi, yeni çalıştırıcısı ile ligde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Peter Bosz yönetiminde lige çok iyi başlayan Borussia Dortmund ise, ligdeki son 3 maçında galip gelemedi. Şampiyonlar Ligi’nde de gruptan çıkma şansını büyük oranda kaybeden sarı-siyahlı ekip, bu maçı kazanarak lider Bayern Münih ile aynı puana yükselmek hedefinde. İki dev ekip arasında oynanacak olan mücadele, bu akşam saat 20.30’da oynanacak.
Bayern Münih Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Bayern Münih Dortmund maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak.. Mücadeleyi ülkemizde yayınlayan kanal henüz açıklanmadı.