Bayern Münih Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Bayern Münih Dortmund maçı ile bu akşam Almanya Bundesliga'da heyecan seviyesi yüksek bir mücadele sahne alacak. Spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Bayern Münih Dortmund maçı bu akşam saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak ve karşılaşma şifreli mi olacak? İşte detaylar..
Bayern Münih Dortmund maçı ile Bundesliga'da iki ekibin karşılaşması sahne alacak. Oynanan 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Dortmund ligin 3. sırasında yer alırken, 19 puana sahip.
Bayern Münih ise geçen hafta ligde aldığı şok mağlubiyet ile taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Deplasmanda Frankfurt karşısında 5-1 mağlup olan Bayern, ligin 5. sırasında yer alıyor. Çıktığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Bayern, 18 puana sahip.
Spor severler şimdi bu akşam ki mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Bayern Münih Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Bayern Münih Dortmund maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle