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Bayern Münih, Coman'la sözleşme yeniledi

Bayern Münih, Fransız milli futbolcu Kingsley Coman’ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Beşiktaş’ın rakibi Bayern Münih, 21 yaşındaki Coman’ın 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olan sözleşmesinin 2022-2023 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bavyera ekibinin sportif direktörü Hasan Salihamidzic, genç futbolcunun büyük potansiyeli bulunduğunu belirterek, “Coman özellikle bu yıl mükemmel bir gelişme sağladı ve hak ederek Fransa Milli Takımı’nda yer aldı. Coman’ı uzun süre renklerimize bağladığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.
2015’ten beri Alman ekibinde forma giyen Coman da uzun süre Bayern Münih’te forma giyeceğinden dolayı mutlu olduğunu kaydetti.
Bayern Münih’le Bundesliga’da, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ve Almanya Kupası’nda çıktığı toplam 84 maçta 12 gol kaydeden forvet oyuncu, Fransa Milli Takımı’nda da 15 karşılaşmada 1 gole imza attı.

Kingsley ComanBUNDESLIGA

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