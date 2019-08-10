Bayern Münih, Cengiz Ünder'e talip oldu! | Transfer haberleri...
Bayern Münih bu sezonki öncelikli transfer hedefi olan Leroy Sane'nin sakatlanmasının ardından, kanat transferi için rotayı Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder'e çevirdi.
İtalya basınının önde gelen temsilcilerinden Sky Italia, Bayern'in Inter'den Ivan Perisic ve Roma'dan Türk futbolcu Cengiz Ünder'i hedeflediğini iddia etti.
Ayrıca Alman devinin her iki oyuncuyu birden de alabileceğini belirten haberde, iki oyuncunun sık sık kanat değiştirmeyi sevdiği ve birlikte oynayabilecekleri bildirildi.
6 GOL 11 ASİST
İsmi transferde daha önce Arsenel'le de anılan 22 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder, bir bölümünü sakat geçirdiği geçen sezonda Roma formasıyla 33 maça çıktı ve 6 gol, 11 asistle oynadı.
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