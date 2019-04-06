Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Bundesliga'nın 28. haftasında, 61 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Bayern Münih, 63 puanla ligin zirvesinde yer alan Borussia Dortmund'u konuk edecek. Heyecanla beklenen ve şampiyonluk için büyük mücadelenin yaşanacağı karşılaşma Allianz Arena'da oynanacak. Peki, Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ile ilgili merak edilenler...
Bundesliga liginin 28. haftasında şampiyonluk yarışının oynanacağı büyük mücadelede nefesler tutulacak. Üst üste 6 maç kazanan Bayern Münih Freiburg deplasmanında 2 puan bırakınca zirveyi de bir kez daha Dortmund'a bırakmıştı. Geçtiğimiz sezon, Allianz Arena'da oynanan maçı 6-0 kazanmışlardı. 61 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Bayern Münih, maçı kazanırsa zirveye yükselecek. 63 puanla ligin birinci sırasında yer alan Borussia Dortmund galip gelirse zirvedeki yerini koruyacak. Peki, Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman ve saat kaçta? Maç hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte büyük mücadele ile ilgili detaylar...
BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bayern Münih'in Borussia Dortmund'u Allianz Arena'da konuk edeceği dev maç bugün TSİ 19.30'da başlayacak. Büyük mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
19.30'da başlayacak olan karşılaşmanın muhtemel 11'leri şöyle olacak;
Bayern Münih: Alaba, Thiago, James Rodriguez, Goretzka, Gnabry, Coman, Lewandowski, Neuer, Kimmich, Süle, Hummels.
Borussia Dortmund: Witsel, Delaney, Sancho, Reus, Larsen, Götze, Bürki, Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo.
Bayern Münih'te Corentin Tolisso ve Arjen Robben sakatlıklar nedeniyle oynamayacak. Dortmund'da ise, Paco Alcacer ve Raphael Guerreiro sakatlıkları nedeniyle sahaya çıkmayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle