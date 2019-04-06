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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.04.2019 - 18:55, Son Güncelleme:

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Bundesliga'nın 28. haftasında, 61 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Bayern Münih, 63 puanla ligin zirvesinde yer alan Borussia Dortmund'u konuk edecek. Heyecanla beklenen ve şampiyonluk için büyük mücadelenin yaşanacağı karşılaşma Allianz Arena'da oynanacak. Peki, Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ile ilgili merak edilenler...

Bundesliga liginin 28. haftasında şampiyonluk yarışının oynanacağı büyük mücadelede nefesler tutulacak. Üst üste 6 maç kazanan Bayern Münih Freiburg deplasmanında 2 puan bırakınca zirveyi de bir kez daha Dortmund'a bırakmıştı. Geçtiğimiz sezon, Allianz Arena'da oynanan maçı 6-0 kazanmışlardı. 61 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Bayern Münih, maçı kazanırsa zirveye yükselecek. 63 puanla ligin birinci sırasında yer alan Borussia Dortmund galip gelirse zirvedeki yerini koruyacak. Peki, Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman ve saat kaçta? Maç hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte büyük mücadele ile ilgili detaylar...

BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih'in Borussia Dortmund'u Allianz Arena'da konuk edeceği dev maç bugün TSİ 19.30'da başlayacak. Büyük mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

19.30'da başlayacak olan karşılaşmanın muhtemel 11'leri şöyle olacak;
Bayern Münih: Alaba, Thiago, James Rodriguez, Goretzka, Gnabry, Coman, Lewandowski, Neuer, Kimmich, Süle, Hummels.
Borussia Dortmund: Witsel, Delaney, Sancho, Reus, Larsen, Götze, Bürki, Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo.
Bayern Münih'te Corentin Tolisso ve Arjen Robben sakatlıklar nedeniyle oynamayacak. Dortmund'da ise, Paco Alcacer ve Raphael Guerreiro sakatlıkları nedeniyle sahaya çıkmayacak.

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