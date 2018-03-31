Bayern Münih Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Bayern Münih Borussia Dortmund maçı ile bu akşam heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Spor severler için müjdeli haber ise Spor Arena'dan geldi. Bu akşam oynanacak dev karşılaşma Spor Arena ve Hurriyet.com.tr'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Peki Bayern Münih Borussia Dortmund karşılaşması saat kaçta başlayacak. İşte dikkat çeken istatistikler ve karşılaşmanın yayın bilgileri.
Bayern Münih Borussia Dortmund karşılaşması ile bu akşam Bayern Münih'in Şampiyon olma ihtimali bulunuyor. Bayern Münih üst üste 6. toplamda 27. lig şampiyonluğunu ilan edebilecek mi?
Schalke, evinde Freiburg'a takılır, Bayern Münih de Dortmund'u yenerse, son 8 şampiyonluğunu deplasmanda ilan eden Bayern Münih, 2005'te açılan Allianz Arena'da bu mutluluğu ilk kez yaşayacak.
Bayern Münih sahasında oynadığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik alarak 35 puan topladı. Ayrıca Bayern Münih şuana kadar evin hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 40 atan Bayern, kalesinde sadece 9 gol gördü. Artı 31 averajı ile sahasında gösterdiği performans dikkat çekiyor.
Borussia Dortmund deplasmanda oynadığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak konuk olduğu deplasman karşılaşmalarında 23 puan topladı. Bayern Münih ve Schalke'nin ardından Borussia Dortmund en iyi deplasman performansı gösteren 3. ekip. Bu karşılaşmalarda 22 gol atan Borussia, kalesinde 14 gol gördü.
CUMARTESİ İÇİN TEK ADRES!
Geçen haftalarda hurriyet.com.tr ve Spor Arena, Bundesliga'daki büyük çekişmelere sahne olan maçları naklen yayınlamıştı...
Bu hafta da Bayern Münih'in Bundesliga'da cumartesi saat 19.30'da kendi sahasında Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle