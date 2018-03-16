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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriBayern Münih, Beşiktaş'tan çok etkilendi: 'Biz de aynısını yapalım'
Futbol Bayern Münih, Beşiktaş'tan çok etkilendi: 'Biz de aynısını yapalım'
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Futbol
16.03.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Bayern Münih, Beşiktaş'tan çok etkilendi: 'Biz de aynısını yapalım'

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Bayern Münih, Beşiktaş'tan çok etkilendi: 'Biz de aynısını yapalım'

Başkan Fikret Orman, Alman yöneticileri maçtan önce yemekte ağırladı. Stadın her yerini gezen kulübün sembol ismi Rummenigge, “Eski stadınızı da gezmiştim. Eskisini yıkıp aynı yere yenisini bu şekilde yapmak gerçekten olağanüstü” ifadelerini kullandı.

Siyah-Beyazlılar Avrupa’ya alkışlarla veda ederken Bayern Münih yetkilileri tarafından da takdir gördü... 

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, maç öncesi Vodafone Park’ta başkan Fikret Orman ve yöneticiler tarafından ağırlanan Bayern Münih başkanı Uli Hoeness ile kulüp CEO’su Karl Heinz Rummenigge Beşiktaş’a övgüler yağdırdı. Özellikle dünya futbolunun efsane isimleri arasında olan Rummenigge’nin başkan Orman ile arasındaki diyaloglar dikkat çekti. Daha önce onursal başkan Süleyman Seba döneminde Beşiktaş’a rakip olan ve o dönem de kulüpte olan Rummenigge, eski stadın yerine böyle bir atmosfere sahip bir yerin yapılmasının inanılmaz olduğunu belirtti ve “Eski stadınızı da gezmiştim. O zaman da konum olarak etkilenmiştim, şimdi daha da etkilendim. Eskisini yıkıp aynı yere yenisini bu şekilde yapmak gerçekten olağanüstü. Avrupa’da ceza almış bir kulüpten nereye geldiniz sizi tebrik ediyorum” dediği öğrenildi. 

 ‘BİZ DE AYNISINI YAPALIM’ 

Dünyanın sayılı kulüplerinden olan Bayern Münih’in yöneticileri localar dahil bütün stadı gezip bilgiler alırken en çok da kupaların sergilendiği duvara hayran kaldılar. Başkan Hoeness ve Rummenigge “Gerçekten harika olmuş bunun aynısını biz de yapacağız” deyip tek tek not aldılar. Fikret Orman’ın bu konuda kendi yöneticilerine, “Dünyanın sayılı ekiplerinden biriler ama ne kadar mütevazıler. Her şeyi sorup, incelediler. Büyük kulüp olmak budur. Biz de onlardan öğrendiklerimizi uygulayalım” dedi.

‘SENEYE GÖRÜŞÜRÜZ’

Beşiktaş’ın kendilerini en iyi şekilde ağırlamasından oldukça memnun kalan Bayern kurmayları “ Beşiktaş bu sezon da liginde şampiyon olacaktır. Seneye yine görüşmek üzere. Bu lige renk kattınız” diye konuştular. Ofis binasını dahi gezen Rummenigge’ye, “Futbolculuk mu, yöneticilik mi zor” diye soran başkan Orman, “Futbolculuğun tabii ki ayrı bir keyfi vardı ama yöneticilik büyük sorumluluk işim daha da zor” diye yanıt verdi.

 

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