Bayern Münih Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Bayern Münih Beşiktaş maçı canlı yayın ile futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'in en iyi kadrosunu sahaya süreceği Bayern Münih maçı, çeyrek final kapısının anahtarı olacak. Maç öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Vagner Love maça ilk 11'de başlıyor. Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Neuer'in yerine kaleyi devralan Ulreich, takımın zayıf halkası olarak gözüküyor. Peki, futbol otoritelerinin yakından takip edeceği Bayern Münih Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, tüm gelişmeler ve detaylı bilgiler...
Beşiktaş Bayern Münih karşısında bu akşam tüm kozlarını oynayacak. Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek. Peki, Bayern Münih Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, milyonlarca kişinin ekranları başından takip edeceği mücadele hakkında detaylı bilgiler
BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş bu akşam deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Mücade TSİ 22.45'te TRT 1 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetirken, yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Romanya Sebastian Gheorghe üstlenecek.
İŞTE İLK 11'LER
Bayern Münih: Ulrich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal, James, Coman, Lewandowski
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner Erkin, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Love
KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
TSİ 22.45'te oynanacak olan mücadele öncesinde taraftarların stadyuma erişimini kolaylaştırma adına gerçekleştirilen Allianz Arena Stadyumunun çevresindeki kar temizleme çalışmaları tamamlandı. Stadyumun etrafında medya kuruluşlarının yayın platformları da yerini aldı.
ALMAN TAKIMLARINA KARŞI İLK GALİBİYETİNİ LEİPZEİG İLE KAZANDI
Son 16 turuna çıkmadan önce Şampiyonlar Ligi G Grubunda mücadele eden Beşiktaş, bu sezon Alman takımlarına karşı ilk galibiyetini Leipzig karşısında aldı. Vodafone Park'ta Alman Leipzig karşısında 2-0'lık galibiyet ile 3 puanı alan Beşiktaş, deplasmanda ise 2-1'lik galibiyet ile hanesine puan yazdırmayı başarmıştı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI MÜNİH SOKAKLARINDA
Maç günü Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar ve Türkiye'den maçı izlemek için Münih'e giden taraftarlar, kentin sokaklarında futbol coşkusunu yaşadı. Bayern Münih ve Beşiktaş taraftlarının dosthane görüntüleri objektiflere yansıdı.
CENK'İN YOKLUĞUNDA İLK MAÇ
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Talisca'yla beraber en golcü oyuncusu Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla son Şampiyonlar Ligi mücadelesine Alman ekibi Leipzig karşısında 6 Aralık 2017'de çıkmıştı. Beşiktaş'ın Bayern Münih'le mücadelesi öncesinde devre arasında Cenk Tosun Premier Lig ekiplerinden Everton ile anlaşarak Siyah Beyazlı kulübe veda etmişti. Cenk'in Beşiktaş forması ile Şampiyonlar Ligi'nde 4 golü bulunuyor.
DEVLER BEŞİKTAŞLI YILDIZLARI İZLEYECEK
Alman basınında yer alan haberlerde, hem Bayern Münih hem de Beşiktaş cephesinde bazı oyuncuların yakından izleneceği ifade edildi.
Bayern Münih cephesinde Almanya Milli Takım yetkililerinin başta kaleci Ulreich olmak üzere Kimmich’i de izleyeceği belirtildi. Beşiktaş’ta ise Talisca, Oğuzhan ve Tolgay gibi genç yıldızların takip altında olacakları aktarıldı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'te gözler Sven Ulreich'in üzerinde olacak. 29 yaşındaki Alman kaleci, Bayern'in zayıf halkası olarak görülürken Beşiktaş için de kader adamı olabilir.
Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Manuel Neuer'in sezonu kapatmasının ardından Bayern kalesini devralan Ulreich, büyük maçlardaki tecrübe eksikliği ile dikkat çekiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta forma giyen Alman kaleci, kalesinde 6 gol görürken sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi.
Şampiyonlar Ligi tweetledi: Beşiktaş onsuz ne yapacak?
How will @Besiktas get on without this man? 🤔 #UCL https://t.co/pBOaKg1CEK— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 Şubat 2018
BAYERN MÜNIH'İN ZAYIF HALKASI
Neuer'in yokluğunda Beşiktaş için bir avantaj olabilecek Ulreich için ise Bayern cephesinden güven aşılayıcı açıklamalar geliyor. Bayern'in defans oyuncusu Hummels, "Kalede çok sakin ve üstüne gelen her topu kurtarıyor. Defansı da çok iyi ayarlıyor" derken Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenige, "Ulreich'in gelişiminden çok mutluyuz. Neuer'in yokluğunu hiç aratmadı" sözlerini kullandı. Rummenige, "Neuer'i aratmadı" dese de Ulreich'in bu sezon oynadığı 28 maçta 26 gol yemesi Neuer'i arattığını gösteriyor.
Kariyerinde sadece 34 Avrupa maçına çıkan ve uluslararası tecrübesi çok az olan 29 yaşındaki kalecinin Beşiktaş maçında nasıl bir performans göstereceği merak konusu...
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