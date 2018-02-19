Bayern Münih Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Nefesler tutuldu, dev maça artık saatler kaldı. Bayern Münih Beşiktaş maçı heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Bayern Münih'in konuğu oluyor. Hem ülke tarihinde hem de kulüp tarihinde bir çok ilki gerçekleştirerek son 16 turuna kalmayı başaran Beşiktaş güçlü rakibi karşısında avantajlı bir skorla evine dönmek istiyor. Peki Bayern Münih Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri
Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi..Siyah-beyazlılar, Bayern Münih maçı hazırlıklarına başladı.Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş'ta gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Bayern Münih ekibi ile 20 Şubat Salı günü deplasmanda yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Atiker Konyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı duyuruldu. Beşiktaş, Bayern Münih maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Almanya Bundesliga 23’üncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih deplasmanda, Yunus Mallı’nın formasını terlettiği Wolfsburg’u uzatma dakikalarında Robert Lewandowski’nin penaltıdan kaydettiği golle 2-1 yendi.
Bayern Münih Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Bayern Münih Beşiktaş maçı 20 Şubat salı akşamı saat 22:45'te başlayacak. Dev mücadele TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Volkswagen Arena’da oynanan karşılaşmada gol perdesini 8’inci dakikada Daniel Didavi açtı. Didavi attığı gol ile ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirirken, bu golün asistini milli oyuncu Yunus Mallı yaptı. 55’inci dakikada Arjen Robben ile penaltı atışından faydalanamayan Bayern Münih, 64’te Sandro Wagner ile eşitliği sağladı. Maçın uzatma dakikalarında bir penaltı daha kazanan Bavyera ekibi, Lewandowski’nin penaltıyı gole çevirmesiyle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 59 puanla liderliğini sürdürürken, Wolfsburg 24 puanda kaldı.
Bayern Münih - Beşiktaş maçına Rumen hakem
Temsilcimiz Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih’le 20 Şubat Salı günü oynayacağı ilk maçı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Allianz Arena’da TSİ 22.45’te oynanacak karşılaşmada Rumen hakem Hategan’ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini ise aynı ülkeden Istvan Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.
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