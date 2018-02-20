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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerBayern Münih Beşiktaş bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçı şifreli mi?
Spor Arena Bayern Münih Beşiktaş bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçı şifreli mi?
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Spor Arena
20.02.2018 - 09:29, Son Güncelleme:

Bayern Münih Beşiktaş bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçı şifreli mi?

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Bayern Münih Beşiktaş maçı ile bu akşam Şampyionlar Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. Şampiyonlar Ligi'nde bütün ilkleri başararak tarihe geçen Beşiktaş bu akşam zorlu Bayern Münih maçına çıkıyor. Karşılaşma öncesinde sporseverlerin en merak ettiği sorular arasında maçın saati ve yayınlanacağı kanal yer alıyordu. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Bayern Münih Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 203. maçına çıkıyor. Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile bu akşam yapacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 203. kez mücadele edecek. Beşiktaş, Avrupa'da yaptığı 202 müsabakada, 77 galibiyet, 44 beraberlik ve 81 mağlubiyet aldı. Avrupa kupalarında rakip fileleri 264 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 286 gol gördü

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında 203. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 202 maçtan 77'sini kazandı, 81'ini yitirdi. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasındaki 202 karşılaşmada rakip fileleri 264 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 286 gol gördü.

Bayern Münih Beşiktaş bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Bayern Münih Beşiktaş bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 43. maç

Beşiktaş, Bayern Münih karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 43. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, yaptığı 42 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 20 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 42 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 75 gol gördü.

Şenol Güneş, rekorunu 25 maça çıkaracak

Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, Bayern Münih karşılaşmasıyla bu rekorunu 25 karşılaşmaya çıkaracak. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 24 karşılaşmada 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 40 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 32 gol yedi. Beşiktaş, Güneş ile çıktığı 12 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Gruplarda Türk futbol tarihine geçti

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin grup mücadelesinde oynadığı 6 karşılaşmayı namağlup tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

Alman takımlarına karşı ilk galibiyetlerini Leipzig'e karşı aldı

Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetlerini de bu sezon Leipzig'i mağlup ederek elde etti. Siyah-beyazlı takım, G Grubu'nda Leipzig'i iki karşılaşmada da mağlup etti. İstanbul'da Alman rakibini 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleyi ise 2-1 kazandı. Beşiktaş, Alman ekipleriyle oynadığı 9 karşılaşmada rakiplerini 2 kez yendi. Bu ülke takımlarına karşı 1 maçı berabere bitiren siyah-beyazlı ekip, 6 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.


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