Bayern Münih bakın ne yapacak! Beşiktaş'ın rakibi...
Bayern Münih’ten bugüne kadar görülmemiş anlaşma...
Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'nde, Alman ve dünya devi Bayern Münih ile oynanacak maçlara çevrildi... Siyah beyazlıların Alman rakibi Bayern Münih ise bu arada bugüne kadar görülmemiş bir anlaşma yapmak üzere...
Bayern Münih, dev otel zinciri Marriott ile yaptığı anlaşmayla, Allianz Arena'daki bazı locaları lüks süit odalara çevirecek. Bundesliga lideri ünlü otel markasıyla yaptığı anlaşmayla futbol statlarında çığır açacak.
TARAFTARLARA BÜYÜK KONFOR
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı Alman devi, Allianz Arena’daki bazı locaları, lüks süit odalarına çevirecek. Futbol kulübünün sponsoru da olacak olan Marriott otelinin yetkilileri, Bayern Münih ile el sıkıştı. Dev anlaşma ile süit odalarda taraftarların daha konforlu bir biçimde futbol maçlarını izlemesi hedefleniyor.
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