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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
11.10.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Bayern Münih Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Bayern Münih Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Euroleague basketbol normal sezonunda Anadolu Efes, ilk mücadelesine Bayern Münih karşısında çıkıyor. Geçtiğimiz sezon kupayı ülkemize getirme şansını kılpayı kaçıran temsilcilerimiz, bu sezon da Avrupa Basketbolunun en büyük kupası için var güçleriyle mücadele edecek. Peki, Bayern Münih Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Bayern Münih, Anadolu Efes karşısında Euroleague sezonuna başlangıç yapacak. Geçtiğimiz sezon iyi bir performans gösteremeyen temsilcimiz, bu yıl Bayern Münih maçıyla en iyi performansa odaklanacak. Peki, Bayern Münih Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BAYERN MÜNİH ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, Euroleague normal sezon ilk maçında Bayern Münih'e konuk olacak. 11 Ekim Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, bugün Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı THY Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu ilk hafta maçıyla Avrupa kupalarında 622. karşılaşmasına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 621 maçın 340'ını kazandı, 281'inde ise salondan yenilgiyle ayrıldı.

Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 373 karşılaşmada 183 galibiyet, 190 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ni geçen sezon 16. ve son sırada tamamlamıştı.

621 MAÇIN DAĞILIMI

Anadolu Efes'in 1979-1980 sezonunda başlayan Avrupa kupaları maratonunun bilançosu şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Mağlubiyet
Kupa 1 536 288 248
Kupa 2 33 19 14
Kupa 3 52 33 19
Toplam 621 340 281

Kupa 1: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Suprolig, Avrupa Ligi
Kupa 2: Avrupa Kupa Galipleri Kupası, Avrupa Kulüpler Kupası, Avrupa Kupası, Saporta Kupası
Kupa 3: Korac Kupası

AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARILARI

Anadolu Efes, 39 yıllık Avrupa kupaları serüveninde müzesine bir Avrupa kupası götürdü, bir kez final oynadı, iki kez de Dörtlü Final'de yer alıp, üçüncülüğü elde etti.

Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Korac Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla kupayı müzesine götürdü.

Anadolu Efes, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan temsilcisi Aris'e 50-48 yenilerek ikinci oldu.

Lacivert-beyazlılar ayrıca 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Türk ekibi, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.

AVRUPA'DA KİLOMETRE TAŞLARI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında ilk maçına 1979-1980 sezonunda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv deplasmanında çıktı.
Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da 100. maçında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb, 200. karşılaşmasında İspanya'nın Caja San Fernando, 300. müsabakasında Almanya'nın Alba Berlin, 400. maçında İtalya'nın Armani Jeans Milano, 500. sınavında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ve 600. randevusunda ise Litvanya'nın Zalgiris takımıyla mücadele etti.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında kilometre taşı maçları şöyle:

Maç Sezon Yer Tarih Kupa A Takımı B Takımı Sonuç
1 1979-1980 Tel Aviv 11.10.1979 Kupa 1 - 1. Tur Maccabi Tel Aviv Efes Pilsen 100-53
100 1993-1994 Zagreb 17.02.1994 Kupa 1 - Yarı Final Turu Cibona Zagreb Efes Pilsen 72-57
200 1999-2000 Sevilla 23.09.1999 Kupa 1 - Eleme Turu Caja San Fernando Efes Pilsen 62-43
300 2003-2004 Berlin 04.02.2004 Kupa 1 - 1. Tur Alba Berlin Efes Pilsen 77-61
400 2008-2009 İstanbul 10.12.2008 Kupa 1 - 1. Tur Efes Pilsen Armani Jeans Milano 74-67
500 2013-2014 İstanbul 14.03.2014 Kupa 1 - Top 16 Anadolu Efes Panathinaikos 60-65
600 2017-2018 Kaunas 23.11.2017 Kupa 1 - 1. Tur Zalgiris Anadolu Efes 91-83

EN FARKLI GALİBİYETLER

Avrupa kupalarında bugüne kadar 621 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, en farklı galibiyetini 1989-1990 sezonunda Korac Kupası 1. ön eleme turunda Avusturya'nın Win Wat Wieden takımına karşı aldı.
Sahadan 111-47'lik galibiyet ile ayrılan lacivert-beyazlılar, rakibini 64 sayı fark ile mağlup etmeyi başardı.

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