Bayern Leverkusen Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bayern Leverkusen Bayern Münih maçı ile Almanya DFB kupasında heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. Almanya Ligi'nde oynanan son karşılaşma da Bayern Münih rakibini 3-1'lik skorla geçmeyi başarmıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak DFB Kupası Yarı Final mücadelesine çevrildi. Peki Bayern Leverkusen Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bungesliga’da bitime 5 hafta kala üst üste 6’ncı şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, toplamda ise 28’inci şampiyonluk sevincini yaşadı. Schalke 04’ün 20 puan önünde yer alan Münih, ayrıca Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de son iki sezonun şampiyonu Real Madrid ile finale çıkma mücadelesi verecek.
Bu başarılarının yanında bu akşam da DFB Kupası'nda boy gösterecek olan Bayern Münih deplasmanda önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Peki Bayern Leverkusen Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bayern Leverkusen Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bayern Leverkusen Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Nesine.com ve NTV kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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