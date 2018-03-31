Bayern Dortmund'u ezdi geçti
Almanya Bundesliga'da Spor Arena ve hurriyet.com.tr dev bir heyecanı ekranlara taşıdı. Bayern Münih - Borussia Dortmund mücadelesinde Bavyera ekibi maçı 6-0 kazandı.
Bayern Münih 5. dakikada Robert Lewandowski, 14'te James Rodriguez ve 23'te Thomas Müller'in golleriyle 3-0 öne geçti. Robert Lewandowski, 44. dakikada durumu 4-0 yaptı. Franck Ribery uzatma anlarında farkı 5'e çıkardı: 5-0. İlk yarı 5-0 ev sahibi takım üstünlüğüyle biterken ikinci yarı gol silsilesi devam etti. 87'de Lewandowski yine sahneye çıkarak maçın skorunu tayin etti: 6-0. Şampiyonluk için gün sayana Bayern Münih 69 puana yükseldi. Dortmund ise 48 puanda kaldı.
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