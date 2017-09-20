Bayern, deplasmandan da üç puanla döndü

CUMARTESİ günü Mainz’ı 4-0 yenen Bayern Münih, dört gün sonra bu kez deplasmanda Schalke’yi 3-0 yendi. B. Münih'in gollerini penaltıdan Lewandowski, James ve Vidal attı. Ligin güçlü takımlarından RB Leipzig’i sahasında konuk eden Augsburg, gecenin sürpriz sonucunu alan takım oldu. RB Leipzig'i Gregoritsch’in 4. dakikada attığı golle 1-0 yenen Augsburg, maçtan üç puanı aldı. Mönchengladbach ise sahasında kazanan taraf olmayı bildi. Konuk ettiği Stuttgart’ı 2-0 yenen Gladblach’ın iki golünü de biri penaltıdan olmak üzere Raffael attı. Roger Schmidt ile ilk maçına çıkan Wolfsburg bir puan aldı. Werder Bremen ile 1-1 berabere kalan Wolfsburg, puanını beşe çıkardı.