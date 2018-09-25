Bayern, Bremen, Hoffenheim sahnede! Almanya Bundesliga CANLI...
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Werder Bremen - Hertha Berlin
- Bremen'de Caldirola kadroda değil. Nuri Şahin'in maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
- Florian Kohfeldt'in hücum hattında 'Kruse & Osaka' ikilisiyle başlaması sürpriz olmaz.
- Hertha'da ise Darida, Grujic ve Rekik sakat.
- Kaptan Ibisevic'in hücum liderliği yaptığı takımda, sol bekte Plattenhardt, sağ açıkta Kalou oynayacak.
Hannover - Hoffenheim
- Hannover'de Albornoz cezalı. Stockholm doğumlu sol bek, 2-0 kaybedilen Nürnberg maçında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
- Hoffenheim'da ise 31 yaşındaki genç teknik patron Julian Nagelsmann, Amiri ve Hübner'den bu maçta faydalanamayacak.
- Joelinton, Dortmund maçında takımın tek golünü atınca, Macar santrafor Szalai ile birlikte hücum ikilisini oluşturmaya hak kazandı diyebiliriz. Sezonun açılışındaki Almanya Kupası maçındaki patlamadan sonra (3 gol - 1 asist), hiç gol katkısı yoktu.
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Bayern - Augsburg
- Yeni menajer Niko Kovac ile 4/4 yaparak sezona giren Bayern, son haftalarda olduğu gibi Coman, Rafinha ve Tolisso'dan yine faydalanamayacak.
- Kovac'ın rotasyon yapabileceği ve bu sezon forma giydiği 7 resmi maçta 8 gol atan Lewandowski yerine hücumda Wagner'e görev verebileceği söyleniyor.
- Augsburg'ta ise Finnbogason, Jakob, Jensen, Ji, Schieber diye uzayan bir eksik listesi var.
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