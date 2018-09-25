Bayern, Bremen, Hoffenheim sahnede! Almanya Bundesliga CANLI...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
25.09.2018 - 15:04, Son Güncelleme:

Bayern, Bremen, Hoffenheim sahnede! Almanya Bundesliga CANLI...

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Bayern, Bremen, Hoffenheim sahnede! Almanya Bundesliga CANLI...

Robben, Müller, Klaassen, Szalai gibi yıldızlar, CANLI yayınla bu akşam Nesine.com'da! Takımlardan son haberlere ve en popüler iddaa tercihlerine göz atalım...

Werder Bremen - Hertha Berlin

- Bremen'de Caldirola kadroda değil. Nuri Şahin'in maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

- Florian Kohfeldt'in hücum hattında 'Kruse & Osaka' ikilisiyle başlaması sürpriz olmaz.

- Hertha'da ise Darida, Grujic ve Rekik sakat.

- Kaptan Ibisevic'in hücum liderliği yaptığı takımda, sol bekte Plattenhardt, sağ açıkta Kalou oynayacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 421Werder Bremen - Hertha
    3
    2,5Üst
    1,60
    11940kez oynandı
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Hannover - Hoffenheim 

- Hannover'de Albornoz cezalı. Stockholm doğumlu sol bek, 2-0 kaybedilen Nürnberg maçında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

- Hoffenheim'da ise 31 yaşındaki genç teknik patron Julian Nagelsmann, Amiri ve Hübner'den bu maçta faydalanamayacak.

- Joelinton, Dortmund maçında takımın tek golünü atınca, Macar santrafor Szalai ile birlikte hücum ikilisini oluşturmaya hak kazandı diyebiliriz. Sezonun açılışındaki Almanya Kupası maçındaki patlamadan sonra (3 gol - 1 asist), hiç gol katkısı yoktu.

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Bayern - Augsburg

- Yeni menajer Niko Kovac ile 4/4 yaparak sezona giren Bayern, son haftalarda olduğu gibi Coman, Rafinha ve Tolisso'dan yine faydalanamayacak.

- Kovac'ın rotasyon yapabileceği ve bu sezon forma giydiği 7 resmi maçta 8 gol atan Lewandowski yerine hücumda Wagner'e görev verebileceği söyleniyor.

- Augsburg'ta ise Finnbogason, Jakob, Jensen, Ji, Schieber diye uzayan bir eksik listesi var.

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En Çok Oynanan Bahis
  • 453Bayern -(2,00h) Augsburg
    3
    MS1
    1,65
    4395kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
İddaa Tahminleri - 25 Eylül 2018Nesine TV yorumcusu Berkuk Ünyay, 25 Eylül Salı iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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