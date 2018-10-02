Bayern, Ajax önünde hata istemiyor! iddaa'da en popüler...
Grubun ilk maçlarında Bayern, Benfica'yı 2-0 geçerken, Ajax ise AEK karşısında 3-0 kazanmıştı. Bu akşamki maç öncesi son gelişmelere ve iddaa'daki popüler tercihe göz atalım...
- Uzun süreli eksikler Rafinha, Coman ve Tolisso'dan bu maçta da faydalanamayacaklar.
- Goretzka'nın durumu ise maç saati netleşecek.
- Teknik patron Niko Kovac; 'İki büyük takımın mücadelesi olacak' derken, Renato Sanches ise 'Takıma döndüğüm için çok mutluyum' açıklamasını yaptı.
Ajax
- Yeni yıla kadar iyileşmesi beklenmeyen stoper Joel Veltman ve kanat oyuncusu Hassane Bande deplasmana götürülmedi.
- Bayern'a karşı Schalke formasıyla mücadele etmiş Huntelaar, Ajax adına bu akşam neler yapacak, Alman medyasının dikkati bu konuya çekilmiş durumda...
- Menajer Erik ten Hag, 2013-15 yılları arasında Bayern'in 'Reserve' takımında antrenörlük yapmıştı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle