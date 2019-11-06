Bayer Leverkusen Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bugünkü maçların ardından tamamlanacak. Bu kapsamda D Grubu'nun kritik maçında grup ikincisi Atletico Madrid, grup sonunucusu Bayer Leverkusen'e konuk olacak Müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Bayer Leverkusen Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Bundesliga'nın güçlü ekibi Bayer Leverkusen, bu akşam sahasında La Liga temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. Her iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmak için mücadele edecek. İşte, Bayer Leverkusen Atletico Madrid maçına ilişkin ayrıntılar...
Bayer Leverkusen ile Atletico Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi grup maçı bu akşam oynanacak. TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Bein Connect'ten naklen yayınlanacak.
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